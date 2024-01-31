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Морські порти України готові наростити потенціал експортних перевезень зерна - АМПУ
13:53 31.01.2024 |
Морські порти України наразі ще не завантажені на всю свою потужність і здатні наростити потенціал зернових перевезень, заявив глава Адміністрації морських портів України (АМПУ) Юрій Литвин на засіданні Зернового клубу УЗА у вівторок.
"Потенціал перевезень, зокрема, з Одеси значно більший. Доказ цьому - рекордні результати роботи українського "зернового коридору", який було відкрито після припинення дії "зернової ініціативи", у грудні 2023 року", - сказав він.
За інформацією Литвина, цифри "зернового експорту" в січні 2024 року дещо нижчі за попередній місяць. Однак січень - місяць традиційного спаду морських перевезень.
Водночас він відзначив зростання доставки зернових вантажів до портів Великої Одеси як залізничним, так і автомобільним транспортом.
"Нині порт "Чорноморськ" збільшив уп'ятеро приймання автомобілів порівняно з довоєнним періодом. Однак, на жаль, для самого "Чорноморська" не дуже хороші насипні вантажі. Там є деякі складнощі з організацією процесу", - зазначив глава АМПУ.
Він також наголосив, що трейдери і місцева влада роблять усе можливе, щоб прискорити процес і скоротити час розвантаження автотранспорту.
Розповідаючи про роботу порту "Південний", Литвин зазначив, що він використовується на 30-48% від свого потенціалу для приймання зернових вантажів.
"Міністерство інфраструктури спільно зі Збройними силами України і нами (АМПУ - ІФ-У) працюємо над тим, щоб розширити приймання вантажів, яким може завдаватися шкода (під час обстрілу портової інфраструктури російською стороною - ІФ-У). Маю на увазі, контейнерні та поромні перевезення", - розповів Литвин.
Відповідаючи на запитання про долю портів у Миколаєві, глава АМПУ пояснив, що відомство приділяє багато уваги його долі, постійно консультується з військовими.
"Військове керівництво одностайне у своїй позиції: через питання безпеки розблокування Миколаївського порту неможливе. Порти Миколаївського регіону перебувають під прямим прицілом противника з потенційно небезпечних територій. Військові не дають зараз якихось прогнозів (щодо термінів їх розблокування - ІФ-У)", - сказав він.
Керівник АМПУ також нагадав, що в України ще є окупований Херсонський порт, на території якого ще не було жодного співробітника відомства, - він закритий.
Як повідомлялося, АМПУ заявило, що українські морські порти готові працювати за будь-яких руйнувань і можуть наростити експорт аграрних вантажів.
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