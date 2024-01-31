Морські порти України готові наростити потенціал експортних перевезень зерна - АМПУ

Морські порти України наразі ще не завантажені на всю свою потужність і здатні наростити потенціал зернових перевезень, заявив глава Адміністрації морських портів України (АМПУ) Юрій Литвин на засіданні Зернового клубу УЗА у вівторок.

"Потенціал перевезень, зокрема, з Одеси значно більший. Доказ цьому - рекордні результати роботи українського "зернового коридору", який було відкрито після припинення дії "зернової ініціативи", у грудні 2023 року", - сказав він.

За інформацією Литвина, цифри "зернового експорту" в січні 2024 року дещо нижчі за попередній місяць. Однак січень - місяць традиційного спаду морських перевезень.

Водночас він відзначив зростання доставки зернових вантажів до портів Великої Одеси як залізничним, так і автомобільним транспортом.

"Нині порт "Чорноморськ" збільшив уп'ятеро приймання автомобілів порівняно з довоєнним періодом. Однак, на жаль, для самого "Чорноморська" не дуже хороші насипні вантажі. Там є деякі складнощі з організацією процесу", - зазначив глава АМПУ.

Він також наголосив, що трейдери і місцева влада роблять усе можливе, щоб прискорити процес і скоротити час розвантаження автотранспорту.

Розповідаючи про роботу порту "Південний", Литвин зазначив, що він використовується на 30-48% від свого потенціалу для приймання зернових вантажів.

"Міністерство інфраструктури спільно зі Збройними силами України і нами (АМПУ - ІФ-У) працюємо над тим, щоб розширити приймання вантажів, яким може завдаватися шкода (під час обстрілу портової інфраструктури російською стороною - ІФ-У). Маю на увазі, контейнерні та поромні перевезення", - розповів Литвин.

Відповідаючи на запитання про долю портів у Миколаєві, глава АМПУ пояснив, що відомство приділяє багато уваги його долі, постійно консультується з військовими.

"Військове керівництво одностайне у своїй позиції: через питання безпеки розблокування Миколаївського порту неможливе. Порти Миколаївського регіону перебувають під прямим прицілом противника з потенційно небезпечних територій. Військові не дають зараз якихось прогнозів (щодо термінів їх розблокування - ІФ-У)", - сказав він.

Керівник АМПУ також нагадав, що в України ще є окупований Херсонський порт, на території якого ще не було жодного співробітника відомства, - він закритий.

Як повідомлялося, АМПУ заявило, що українські морські порти готові працювати за будь-яких руйнувань і можуть наростити експорт аграрних вантажів.