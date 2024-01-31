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Єврокомісія погодилась змінити пільговий режим торгівлі з Україною на вимогу Польщі
13:50 31.01.2024 |
Єврокомісія запропонувала ще на один рік продовжити пільговий режим торгівлі з Україною, який передбачає тимчасове скасування мит і квот на український експорт до ЄС.
Водночас до нього внесуть зміни, з метою посилити захист виробників чутливої сільськогосподарської продукції ЄС, повідомляється у пресрелізі Єврокомісії.
Зокрема, оновлені автономні торговельні заходи доповнять посиленим механізмом захисту внутрішнього ринку Євросоюзу або окремих держав ЄС, враховуючи значне зростання імпорту деяких видів сільськогосподарської продукції з України у 2022 та 2023 роках.
"Для найбільш чутливих продуктів - м'яса птиці, яєць і цукру - передбачено "екстрене гальмування", яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023 роках. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить ці обсяги, мита будуть повторно введені", - пояснили у Єврокомісії.
Паралельно пропонується ще на один рік продовжити призупинення всіх мит на молдовський імпорт, які діють з липня 2022 року. Про можливі обмеження для товарів з Молдови не повідомляється.
Тепер ці пропозиції Єврокомісії має розглянути Європарламент і Рада ЄС. Дія поточних торговельних преференцій для України спливає 5 червня 2024 року, а для Молдови - 24 липня 2024 року.
Хто вимагає обмежень на імпорт аграрної продукції з України?
Раніше міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Європейської комісії вимагали відновити дію імпортних мит на українське зерно.
Єврокомісія це прохання відхилила, тому Польща запропонувала запровадити новий захисний механізм на рівні ЄС, який передбачає застосування регіональних обмежень на імпорт певних видів сільгосптоварів з України.
При цьому міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявляв, що новий уряд країни не скасовуватиме заборону на імпорт низки аграрних товарів з України, ембарго на їх ввезення до Польщі буде безстроковим. Водночас влада країни визнає, що це рішення порушує правила ЄС і намагатиметься його юридично адаптувати до них.
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