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Україна імпортуватиме добрива за новим механізмом - Сольський
09:05 31.01.2024 |
Міністерство аграрної політики та продовольства спільно з Державною митною службою напрацювали новий механізм імпорту добрив в Україну, який запрацював цього тижня.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час засідання «Зернового клубу УЗА».
«Ми виділили з ринком умовно зелену, жовту і червону зону (ризику, тому що добрива можуть бути російськими - ред.). Ми віддали цей список митниці. На скільки я розумію, вони в принципі з ним погодились», - сказав міністр.
Сольський зазначив, що новий механізм полягає в тому, що всі добрива, які імпортуються в Україну, мають бути умовно поділені на три групи ризику: які не виробляються в Росії і тому не можуть мати російське походження; які мають умовно невеликий ризик російського походження; які мають більш високий ризик російського походження. Сольський пояснив, що саме на третій групі повинні бути зосереджені митні перевірки.
За словами міністра, водночас додаткові перевірки не будуть проводитися, якщо є документи, що підтверджують походження добрив, зокрема прямий контракт від виробника не з Росії. Також, митниця має припинити практику тотальних перевірок у лабораторіях і перейти до перевірок документації.
Сольський зауважив, що за цим механізмом митниця має почати працювати вже з поточного тижня.
Як повідомляв Укрінформ, Український клуб аграрного бізнесу у січні 2024 року закликав уряд врегулювати ситуацію із блокуванням імпортних добрив на українській митниці.
За даними асоціації, лише за два тижні січня на українському кордоні накопичилось щонайменше 12 тис. т мінеральних добрив з різних партій, імпорт яких було заблоковано через митні процедури. Зокрема, Держмитслужба масово відправляла на лабораторні дослідження зразки задля того, щоб визначити країну походження.
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