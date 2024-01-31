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Макрон: ЄС має регулювати імпорт курятини і зерна з України
22:48 30.01.2024 |
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він хоче, щоб Європейський Союз регулював імпорт курячого м'яса та зерна з України, а також дозволив гнучкість щодо деяких правил блоку у сільськогосподарській сфері. Таку заяву він зробив на тлі акцій протесту французьких фермерів у вівторок, 30 січня, під час візиту у Швецію, пише Reuters.
Зокрема, Макрон заявив, що Франція хоче "чітких заходів щодо імпорту з України, тому що сьогодні ми маємо за обсягом та якістю речі, які дестабілізують європейський ринок, будь то курятина чи зернові".
Ще один аспект, який прокоментував Макрон, стосувався торговельної угоди ЄС і південноамериканського економічного альянсу МЕРКОСУР. Президент Франції заявив, що не хоче, що ця угода була підписана у тому вигляді, в якому вона є зараз, через застереження які він описав як відсутність гарантій, що імпортна продукція буде регулюватися правилам, подібним до європейських.
Також Макрон заявив, що хоче більшої гнучкості щодо деяких загальних правил ЄС у сількогосподарській сфері, зокрема щодо необроблюваних земель. Йдеться про те, що нині фермери мають дотримуватися певних умов, щоб отримати субсидію від ЄС. Серед таких - відводити чотири відсотки сільськогосподарських угідь під "неродючі" землі, на яких природа може відновитися. Це можна зробити, залишивши такі землі необробленими. Двоє офіційних осіб ЄС напередодні повідомили, що ЄК розглядає можливість зміни правил щодо необроблюваних земель, як того вимагає Франція, серед інших варіантів відповіді на занепокоєння фермерів.
Протести фермерів у Франції
У понеділок, 29 січня, французькі фермери блокували основні автомагістралі навколо Парижа . Протягом останніх тижнів у Франції, яка є потужним виробником сільськогосподарської продукції, відбулася низка протестів фермерів, обурених рівнем доходів, бюрократією та екологічною політикою, які, на їхню думку, підривають їхню здатність конкурувати з іншими країнами.
У Франції уряд, побоюючись ескалації протестів і з огляду на вибори до Європарламенту, вже відмовився від планів поступово скорочувати субсидії на сільськогосподарське дизельне паливо та пообіцяв послабити екологічні норми, зазначає Reuters.
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