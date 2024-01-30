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АНАЛІТИКА

У власність держави повернули землю на кордоні з РФ вартістю понад 3,5 млрд гривень

16:57 30.01.2024 |

Новини АПК

У власність держави повернули землю на кордоні з РФ вартістю понад 3,5 млрд гривень

 

Господарський суд Харківської області вирішив повернути у власність держави три земельні ділянки прикордонної смуги уздовж українсько-російського кордону загальною площею 566 га та вартістю понад 3,5 мільярди гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської обласної прокуратури.

У власність держави повернули землю на кордоні з РФ вартістю понад 3,5 млрд гривень

 

Зазначається, що таким чином суд задовольнив позовну заяву прокуратури в інтересах держави.

Як було встановлено, в Харківській області відповідні земельні ділянки "незаконно вибули з державної власності до комунальної та передані в оренду приватному суб'єкту господарювання для сільськогосподарських потреб".

У власність держави повернули землю на кордоні з РФ вартістю понад 3,5 млрд гривень

 

У прокуратурі додають, що вказані землі фактично є землями прикордонної смуги, і вони повинні використовуватись "виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку держави-агресора".

Нині триває строк на апеляційне оскарження вказаного рішення суду, а після набрання ним законної сили вживатимуться заходи щодо його повного фактичного виконання.

"Робота на вказаному напрямі триває у тісній співпраці з 4-им прикордонним загоном Державної прикордонної служби України", - йдеться в заяві.

Також у прокуратурі зауважили, що це вже другий задоволений позов обласної прокуратури вказаної категорії.

Було оприлюднено схеми трьох земельних ділянок у Харківській області біля кордону з РФ.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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