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У власність держави повернули землю на кордоні з РФ вартістю понад 3,5 млрд гривень
16:57 30.01.2024 |
Господарський суд Харківської області вирішив повернути у власність держави три земельні ділянки прикордонної смуги уздовж українсько-російського кордону загальною площею 566 га та вартістю понад 3,5 мільярди гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської обласної прокуратури.
Зазначається, що таким чином суд задовольнив позовну заяву прокуратури в інтересах держави.
Як було встановлено, в Харківській області відповідні земельні ділянки "незаконно вибули з державної власності до комунальної та передані в оренду приватному суб'єкту господарювання для сільськогосподарських потреб".
У прокуратурі додають, що вказані землі фактично є землями прикордонної смуги, і вони повинні використовуватись "виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку держави-агресора".
Нині триває строк на апеляційне оскарження вказаного рішення суду, а після набрання ним законної сили вживатимуться заходи щодо його повного фактичного виконання.
"Робота на вказаному напрямі триває у тісній співпраці з 4-им прикордонним загоном Державної прикордонної служби України", - йдеться в заяві.
Також у прокуратурі зауважили, що це вже другий задоволений позов обласної прокуратури вказаної категорії.
Було оприлюднено схеми трьох земельних ділянок у Харківській області біля кордону з РФ.
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