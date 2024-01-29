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АНАЛІТИКА

Україна й Польща розпочали обмін листами на технічному рівні щодо експортних ліцензій

 

Між Україною і Польщею вже розпочався обмін листами на технічному рівні щодо експортних ліцензій.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, відповідаючи на питання щодо експортних ліцензій між Польщею і Україною, передає кореспондент Укрінформу.

"На технічному рівні вже обмін листами розпочався", - зазначив Висоцький.

Окремо він пояснив, що ліцензування не передбачає квоти, тобто, за обсягом.

"Ліцензування означає, що експортер подає заявку до Мінекономіки, вона передається Мінагрополітики і Мінагрополітики отримує погодження від, наприклад, Польщі. І після погодження видається ліцензія. Це означає, що просто прослідковуються об'єми експорту і прослідковується, хто є контрагентами, але це не йде мова про квоту", - розповів заступник міністра.

Урядовець заявив, що фактично ліцензування без квот є досить поширеним інструментом.

"Тому якщо ми говоримо про заміну існуючого ембарго, яке станом на сьогодні діє зі сторони Польщі на ліцензування, то це є позитивний крок до лібералізації торгівлі, який все-таки дозволить певні обсяги після проходження відповідної процедури, але ж торгувати. Тому однозначно, у порівнянні з поточною ситуацією це був би позитивний крок - налаштування взаємної торгівлі між нашими країнами", - поінформував він.

Відповідаючи на питання, Висоцький заявив, що (щодо ліцензування - ред.) Україна має позитивний досвід з Румунією і Болгарією. За його словами, румуни і болгари ще у вересні минулого року не запроваджували ембарго, а погодилися на цей процес ліцензування з Україною.

"І дійсно, відповідно, можна контролювати, прослідковувати об'єми. Тому ми говоримо, що є позитивний досвід. І у діалозі можна буде знаходити спільні позитивні моменти для обох країн (Польщі і України - ред.). Це все одно краще, ніж заборона і відсутність діалогу", - зазначив заступник міністра.

Як повідомлялося, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що за кілька днів розпочнуться технічні переговори з Україною щодо експортних ліцензій.
Ключові теги: Польща
 

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