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Порушників правил експорту зерна позбавлятимуть на 6 місяців доступу до верифікації - Сольський

15:54 29.01.2024 |

Новини АПК

 

Підприємців за порушення правил експорту агропродукції до деяких країн Європейського Союзу на шість місяців позбавлятимуть права верифікації, повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський.

Як повідомила пресслужба міністерства у фейсбуці, Сольський під час онлайн-зустрічі з міністром сільського господарства й продовольства Республіки Болгарія Кирилом Ватевим поінформував, що український уряд ухвалив постанову, якою удосконалив правила експорту окремих видів сільгосппродукції для запобігання зловживанням.

"Відтепер підприємство може бути виключене з переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу, якщо від Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини чи Польщі надійде інформація, що продукція, завантажена для транзиту через ці країни, насправді залишилася в одній із цих країн", - наводить пресслужба слова міністра агрополітики.

Там пояснили й навели приклади, що якщо згідно з документами соняшник їхав до Греції, але його було продано в Болгарії, то підприємця буде виключено з переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу. Повторно подати заяву на включення до переліку верифікованих суб'єктів зможе не раніше ніж через шість місяців після виключення.

Ватев підтримав рішення українського уряду, зазначивши, що воно сприятиме ефективній співпраці між країнами. Міністри домовилися відстежувати дотримання перевізниками правил і контролювати переміщення сільгосппродукції до Болгарії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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