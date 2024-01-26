ФАО залучить $290 млн для підтримки українського агросектору

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) має намір залучити близько $290 млн для підтримки українських аграріїв, з яких $150 млн будуть призначені на оперативне реагування, а $138 млн - на середньостроковий розвиток, повідомила пресслужба організації за підсумками зустрічі ФАО, аграрних міністрів країн G7, а також міністрів сільського господарства Грузії та Молдови.

Очікується, що фінансування реагування на надзвичайні ситуації дасть змогу задовольнити термінові потреби понад 800 тис. сільських жителів України у 2024 році.

Дискусії на зустрічі аграрних міністрів були спрямовані на аналіз наявних викликів і визначення негайних і короткострокових потреб до 2030 року в секторі продовольства та сільського господарства з урахуванням вимог вступу до ЄС для Грузії, Молдови та України, з особливим акцентом на збереженні ролі України як ключового гравця в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки.

Головний економіст ФАО Максімо Тореро презентував план швидкого реагування ФАО для України у 2024 році та Стратегію розвитку ФАО для України (2024-2027). У них акцентувалася увага, що ФАО сприятиме підвищенню конкурентоспроможності агропродовольчого сектору України, популяризації комплексного управління ландшафтами для сталого сільгоспвиробництва, гармонізації українського агросектору зі стандартами Європейського Союзу.

За інформацією ФАО, з моменту ескалації війни в Україні в лютому 2022 року понад 185 тис. сільських родин отримали в межах підтримки насіння овочів, корми для тварин, птицю, ваучери та грошову допомогу. Також надано обладнання для тимчасового зберігання зерна, насіння зернових і генератори для 10 тис. фермерів.

Крім того, за сприяння партнерів ФАО у 2023 році перемістило Український генетичний банк рослин зі сходу країни, відкрило лабораторії для підтримки експорту зерна на прикордонних об'єктах, розробило схему грантів на заході України для допомоги малим виробникам у розвитку ланцюжків доданої вартості.

