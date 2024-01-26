В Україні продовжують активно зростати ціни на продовольчу пшеницю

За даними ІА «АПК-Інформ», поточного тижня більшість українських борошномелів продовжують активно підвищувати ціни попиту на пшеницю 2 класу.

Підтримку цінам надає недостатня кількість пропозицій продовольчої пшениці через стримування продажу аграріями, високий попит переробних та експортно-орієнтованих компаній і підвищення конкуренції між ними.

Так, станом на 26 січня ціни на пшеницю 2 класу фіксуються найчастіше в межах 6800-7700 грн/т СРТ, що вище показників кінця минулого тижня на 300-500 грн/т. Варто зазначити, що навіть за максимальними цінами пропозицій майже не надходило.