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Христофор Колумб
В Україні продовжують активно зростати ціни на продовольчу пшеницю
17:45 26.01.2024 |
За даними ІА «АПК-Інформ», поточного тижня більшість українських борошномелів продовжують активно підвищувати ціни попиту на пшеницю 2 класу.
Підтримку цінам надає недостатня кількість пропозицій продовольчої пшениці через стримування продажу аграріями, високий попит переробних та експортно-орієнтованих компаній і підвищення конкуренції між ними.
Так, станом на 26 січня ціни на пшеницю 2 класу фіксуються найчастіше в межах 6800-7700 грн/т СРТ, що вище показників кінця минулого тижня на 300-500 грн/т. Варто зазначити, що навіть за максимальними цінами пропозицій майже не надходило.
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