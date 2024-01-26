Ставки фрахту на транспортування зерна з портів Одеси продовжують знижуватися - брокери

Ставки фрахту на транспортування зерна з глибоководних портів одеських портів для "хендісайзів" і "панамаксів" на поточному тижні продовжили зниження, повідомила Українська зернова асоціація з посиланням на дані Atria Brokers.

"Станом на 25 січня ставки на перевезення кукурудзи костерами 6000 тонн з портів Рені та Ізмаїл за всіма ключовими напрямкам залишилися на рівні минулого тижня. Фрахт у напрямку Мармари становить 27-28 USD/тонна, східного узбережжя Греції - 31-32 USD/тонна, східного Середземномор'я - 35-36 USD/тонна, східного узбережжя Італії - 40-42 USD/тонна, Ізраїлю - 42-44 USD/тонна, Іспанії- 46-48 USD/тонна та іспанської Севільї - 48-50 USD/тонна", - повідомили брокери.

За їхньою інформацією, фрахт на перевезення кукурудзи "хендісайзами" в напрямку середземноморського узбережжя Іспанії знизився на 2-3 USD/тонна до 38-40 USD/тонна, середземноморського узбережжя Єгипту - на 2 USD/тонна до 35-36 USD/тонна, Італії та Тунісу - на 1-2 USD/тонна до 37-39 USD/тонна і 40-42 USD/тонна відповідно.

Ставки фрахту на перевезення кукурудзи "панамаксами" з портів "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ" у напрямку Китаю знизилися на 5-6 USD/тонна до 70-72 USD/тонна, середземноморського узбережжя Іспанії - на 1 USD/тонна до 44-46 USD/тонна.

Ставки на перевезення кукурудзи баржами на Констанцу (Румунія) знизилися на 1-2 EUR/тонна до 20 EUR/тонна, в той час як для соняшнику ставки на Русе/Сілістра (Болгарія) подешевшали на 4 EUR/тонна до 26 EUR/тонна, констатували в Atria Brokers.