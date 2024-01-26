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АНАЛІТИКА

Рейтинг найбільших платників податків в АПК: Найбільша сума – у МХП, найбільше зростання – у Kernel

12:52 26.01.2024 |

Новини АПК

 

Десять найбільших компаній-платників податків в агропромисловому секторі України у 2023 році сплатили до бюджетів всіх рівнів близько 19,4 млрд грн. Це на 36% більше, ніж у 2022 році.

Про це йдеться у рейтингу агрокомпаній, який опублікував Forbes.

Найбільшим платником податків у секторі лишається МХП з показником 6,03 млрд грн. На другому місці - Kernel, який сплатив 4,35 млрд грн. Третю сходинку посіла Astarta з 2,31 млрд грн податків.

При цьому найбільше зростання сплачених податків у Kernel - на 1,85 млрд грн. У відносному вимірі найбільше зростання показав Louis Dreyfus - у 2,16 раза. Лише одна компанія зі списку скоротила суму податків у 2023 році: "Нібулон" сплатив 640 млн грн порівняно з 650 млн грн у 2022 році.

 

Як пише видання, останні два роки агрокомпанії України працюють в умовах економічної нестабільності, долаючи труднощі: окупацію і мінування частини українських територій, блокування морських портів, обстріли та руйнування агроінфраструктури.

Як наслідок знижуються доходи. Фахівці асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" підкреслюють, що у 2023 році збитки агробізнесу нашої країни можуть сягнути $3 млрд.

"Навіть на тлі збитків через повномасштабну війну український агросектор залучає інвестиції, створює робочі місця, популяризує українське сільське господарство у світі, генерує значні надходження до держбюджету і формує велику частку ВВП України", - пише Forbes.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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