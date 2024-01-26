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АНАЛІТИКА

Уряд Румунії погодив заходи підтримки фермерів, які скаржились на імпорт з України

 

Румунський уряд 25 січня схвалив три рішення про додаткову допомогу фермерам, які раніше блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи субсидій і захисту від впливу українського імпорту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", сповістило Міністерство сільського господарства та розвитку села Румунії.

Перше рішення румунського уряду створює схему державної допомоги для зменшення акцизного податку на дизельне паливо, що використовується у сільському господарстві, до кінця 2024 року. На неї виділили 270 мільйонів леїв (54,25 мільйона євро).

Ще два рішення передбачають створення програми державної допомоги для підтримки діяльності власників м'ясної худоби, а також свинарів та птахівників, "в умовах кризи, спричиненої агресією Росії проти України".

На ці програми, призначені для компенсації збитків через зростання цін на корми, паливо та інші витрати фермерів, Румунія виділить 16,1 та понад 25,3 мільйона євро відповідно.

Минулого тижня румунські фермери розблокували три КПП на кордоні з Україною, що було частиною ширшого протесту перевізників та аграріїв по всій території Румунії.

Перед тим повідомляли, що уряд представив перший пакет заходів для допомоги фермерам і далекобійникам.
Ключові теги: Румунія
 

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