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В Україні близько 5 мільйонів гектарів орних земель не використовуються через війну
23:02 25.01.2024 |
Через повномасштабне вторгнення понад 5 млн га орнних земель в Україні наразі не використовується, а шкода, завдана українським грунтам, становить понад 900 млрд гривень.
Про це в Укрінформі під час круглого столу на тему: «Екологічна безпека України: національний та міжнародний вимір» повідомив консультант із земельних питань Академії аграрних наук України Анатолій Разгон.
«Через війну Україна втратила 19,3% посівних площ, понад 5 млн га орних земель сьогодні не використовується. Це ті території, які сьогодні понівечені війною. За оцінками Міндовкілля, через війну грунтам нанесено збитків на понад 900 млрд грн», - зазначив Разгон.
За його словами, станом на 2023 рік площа деградованих сільськогосподарських угідь може оцінюватися у 10-15 млн га. Враховуючи кліматичні зміни, під загрозою деградації перебуває більш ніж половина таких земель. Якщо не вжити відповідних заходів, ці землі опиняться у зоні ризику і з часом будуть виведені з обробітку.
«Цілком очевидно, що після завершення війни, без вжиття надзвичайних заходів на державному рівні та підтримки міжнародної спільноти, Україна може на роки втратити третину посівних площ - 10-12 млн.га. Це 30-35 млн тонн зерна, які можуть забезпечити продовольством значну частинку жителів планети», - наголосив експерт.
Як повідомляв Укрінформ, станом на вересень 2023 року прямі та опосередковані збитки українських аграріїв через війну перевищили 40 мільярдів доларів США.
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