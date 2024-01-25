Важкі метали в ґрунтах України у зоні бойових дій перевищують норму в 30 разів - експерт

У зоні активних бойових дій показники важких металів перевищують нормативні у 30 разів, а ртуті, цинку та інших шкідливих речовин - у 10-18 разів.

Про це в Укрінформі під час круглого столу на тему: «Екологічна безпека України: національний та міжнародний вимір» повідомив консультант із земельних питань Академії аграрних наук України Анатолій Разгон.

«У місцях бойових дій важкі метали подекуди перевищують фонові значення у 30 разів. Ці речовини потрапляють до ґрунту, мігрують до ґрунтових вод і в результаті потрапляють до харчових ланцюгів, впливаючи і на тварин, і на людей. Тобто, отруєний вибухами ґрунт буде повільно вбивати нас в перспективі», - зазначив Разгон.

Він наголосив, що на місцях обстрілів ґрунтознавці відзначають систематичне перевищення в 10-18 разів показників ртуті, цинку та кадмію, фіксують високий вміст міді, нікелю, свинцю, фосфору та барію, сірки та сірчаної кислоти.

«З аналогічними проблемами зіткнулися в Бельгії та Франції сто років тому, коли Європа втратила 23 відсотки посівних площ після Першої світової війни і досі долають ці проблеми. Яке скорочення ріллі чекає Україну після завершення воєнних дій, зараз ще важко навіть прогнозувати», - додав консультант із земельних питань Академії аграрних наук України.

Як повідомлялося, через повномасштабне вторгнення понад 5 млн га орних земель в Україні наразі не використовується, а шкода, завдана українським грунтам, становить понад 900 млрд грн.