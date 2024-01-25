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В Європарламенті підтримали пом'якшення правил щодо ГМ-рослин
09:57 25.01.2024 |
Депутати комітету з питань довкілля Європарламенту підтримали пропозицію пом'якшити правила щодо генетично модифікованих рослин, вироблених за допомогою так званих нових геномних технологій, що викликало різку критику з боку екологічних груп.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.
Комітет з питань довкілля, охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів ухвалив свою позицію щодо пропозиції Єврокомісії пом'якшити правила щодо генетично модифікованих рослин 47 голосами проти 31. Ще четверо депутатів утрималися.
Тепер очікують, що Європарламент проголосує за запропонований закон під час пленарної сесії 5-8 лютого, перш ніж розпочати переговори з країнами-членами ЄС, які залишаються розділеними щодо цього питання.
Цього місяця 37 лауреатів Нобелівської премії та інші вчені закликали законодавців ЄС підтримати нові геномні технології (НГТ) та "відкинути темряву антинаукових страшилок".
Чинне законодавство дає захисникам довкілля впевненість у тому, що Євросоюз не перетвориться на вільний простір для транснаціональних агрокорпорацій, які зможуть масово виробляти ГМО та продавати продукцію 450-мільйонному населенню ЄС без детального маркування та попереджень.
Втім, законодавці домовилися створити дві різні категорії та два набори правил для генетично модифікованих рослин, вироблених за допомогою НГТ.
Ті, що вважатимуться еквівалентними традиційним культурам, будуть звільнені від законодавства про ГМО, але інші НГТ-рослини повинні будуть відповідати чинним вимогам.
Комітет погодився, що має залишатися заборона на всі НГТ-рослини в органічному виробництві. Він також погодився на заборону всіх патентів, поданих на НГТ-рослини, заявивши, що це допоможе "уникнути правової невизначеності, збільшення витрат та нових залежностей для фермерів і селекціонерів".
Доповідач комітету Джессіка Полф'ярд назвала цю пропозицію критично важливою для зміцнення європейської продовольчої безпеки.
"У нас нарешті з'явився шанс впровадити правила, які підтримують інновації, і я з нетерпінням чекаю на якнайшвидше завершення переговорів у Європарламенті та Раді ЄС", - сказала вона.
Природоохоронна група Greenpeace стверджує, що в разі ухвалення новий закон може загрожувати правам фермерів та споживачів, оскільки він не забезпечує достатнього захисту від забруднення сільськогосподарських культур новими ГМО.
Раніше кілька десятків екологів у Вільнюсі організували контрпротест проти демонстрації фермерів, що проходить біля будівлі уряду. Екологи закликають уряд не йти на компроміси на шкоду природі під час переговорів із фермерами.
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