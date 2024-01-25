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АНАЛІТИКА

Україна знову експортує цибулю в Євросоюз

17:53 24.01.2024 |

Новини АПК

 

Україна почала відвантажувати цибулю в Румунію, яка раніше активно імпортувала цю продукцію з Молдови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє EastFruit із посиланням на Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН (Food and Agriculture Organization, FAO).

Експерти пояснюють таку переорієнтацію скороченням молдовських запасів і підвищенням цін на цибулю в Європі.

«Станом на сьогодні ціна на цибулю в Україні залишається стабільною і становить від 10 до 15 грн/кг, що еквівалентно 0,27-0,40 дол./кг, залежно від якості, регіону та розміру партії. Останніми тижнями на ринку з'явилося багато пропозицій про продаж дрібної цибулі та цибулі невисокої якості, що, на мій погляд, є результатом сортування продукції для експортних відвантажень і постачання в мережі супермаркетів. Ціни на таку цибулю не перевищують 7 грн/кг (0,19 дол.)», - повідомив Олександр Хорєв, міжнародний експерт FAO.

На думку фахівців, на сьогодні експорт цибулі в країни ЄС з України стає вигідним. Експерти не виключають, що зростання поставок з України може підтримати ціни на цибулю на внутрішньому ринку, особливо на продукцію високої якості. Однак для цього необхідно істотно наростити обсяги поставок, а вони поки залишаються порівняно невеликими.

«Наразі ситуація на світовому ринку цибулі виглядає абсолютно неймовірно. У багатьох країн, таких як Узбекистан, Казахстан і Таджикистан - явний надлишок цибулі на ринку. Індія, яка заборонила експорт, також стикається з обвалом цін на неї. Низькі ціни на цибулю також у Туреччині. Водночас у Євросоюзі відчувається дефіцит якісної цибулі, але експорт її в напрямку Азії, Близького Сходу та Східної Африки з Нідерландів наразі ускладнений через дії атак хуситів на цивільні судна в Червоному морі», - зазначив Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту FAO.

Крім того, за його словами, надто багато країн запроваджують обмеження на експорт цибулі, що призводить до непрогнозованості цього ринку.

Вже за півтора місяця, нагадав експерт, почнуть надходити перші партії цибулі нового врожаю з південних регіонів Центральної Азії, а також із Північної Африки. Відповідно, ситуація на ринку цибулі, найімовірніше, залишиться динамічною щонайменше до літа 2024 року.

Як повідомлялось, в Україні середня оптова ціна на цибулю від початку збирання пізніх сортів цибулі в серпні зросла на 40% - до 14 грн/кг (0,48 дол.).
 

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