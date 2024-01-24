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Аграрії отримали пільгових кредитів з початку року на мільярд гривень
16:29 24.01.2024 |
Із початку 2024 року 375 агрогосподарств уже отримали 3 млрд грн банківських кредитів на розвиток.
Як уточнили у Міністерстві аграрної політики, із них за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9" - 264 господарства профінансовано на 1 млрд грн.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії:
* Київщини - 1,6 млрд грн виділено для 38 підприємств;
* Харківщини - 194,7 млн грн - для 20;
* Чернігівщини - 161,5 млн грн - 16;
* Львівщини - 145 млн грн - для 31;
* Дніпропетровщини - 110,8 млн грн для 22;
* Вінниччини - 108 млн грн - для 33.
Водночас за програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства трьох областей: Харківської - 186,7 млн грн виділено для 19 господарств, Київської - 128,9 млн грн для 27 та Львівської - 127,6 млн грн - для 21.
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