Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Аграрії отримали пільгових кредитів з початку року на мільярд гривень

16:29 24.01.2024 |

Новини АПК

 

Із початку 2024 року 375 агрогосподарств уже отримали 3 млрд грн банківських кредитів на розвиток.

Як уточнили у Міністерстві аграрної політики, із них за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9" - 264 господарства профінансовано на 1 млрд грн.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії:
* Київщини - 1,6 млрд грн виділено для 38 підприємств;
* Харківщини - 194,7 млн грн - для 20;
* Чернігівщини - 161,5 млн грн - 16;
* Львівщини - 145 млн грн - для 31;
* Дніпропетровщини - 110,8 млн грн для 22;
* Вінниччини - 108 млн грн - для 33.

Водночас за програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства трьох областей: Харківської - 186,7 млн грн виділено для 19 господарств, Київської - 128,9 млн грн для 27 та Львівської - 127,6 млн грн - для 21.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5252
  0,0708
 0,19
EUR
 1
 40,8837
  0,1932
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5088  0,01 0,02 38,1176  0,01 0,03
EUR 40,8452  0,06 0,14 41,6652  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5450  0,09 0,25 37,5600  0,10 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес