Аграрії отримали пільгових кредитів з початку року на мільярд гривень

Із початку 2024 року 375 агрогосподарств уже отримали 3 млрд грн банківських кредитів на розвиток.

Як уточнили у Міністерстві аграрної політики, із них за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9" - 264 господарства профінансовано на 1 млрд грн.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії:

* Київщини - 1,6 млрд грн виділено для 38 підприємств;

* Харківщини - 194,7 млн грн - для 20;

* Чернігівщини - 161,5 млн грн - 16;

* Львівщини - 145 млн грн - для 31;

* Дніпропетровщини - 110,8 млн грн для 22;

* Вінниччини - 108 млн грн - для 33.

Водночас за програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства трьох областей: Харківської - 186,7 млн грн виділено для 19 господарств, Київської - 128,9 млн грн для 27 та Львівської - 127,6 млн грн - для 21.