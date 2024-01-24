Україна у поточному сезоні може експортувати ще 40 мільйонів тонн зернових та олійних - експерт

У поточному маркетинговому році (МР) Україна потенційно може експортувати ще 36-40 мільйонів тонн зернових та олійних культур.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"У наступні пів року нам потрібно експортувати близько 36-40 млн т (зернових та олійних - авт.), тому що за перше півріччя вдалося експортувати трохи більше 20 млн т, а в сукупності у нас експортний потенціал на цей сезон сягає більше 60 млн т. Близько 50 млн т - це зернові культури та близько 10 млн т - це олійні культури", - сказав він.

Марчук зазначив, що у грудні Україна експортувала понад 6 млн т агропродукції, у тому числі 4,8 млн т через морські порти Одещини.

За словами експерта, за 20 днів січня цього року через морські порти Одеської області Україна вже експортувала понад 2 млн т агропродукції.

Як повідомляв Укрінформ, за перше півріччя 2023/24 маркетингового року Україна експортувала 31 млн т агропромислової продукції різних видів, що на 17% менше аналогічного показника минулого сезону.