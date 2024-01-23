Кабмін спростив отримання ліцензій для виробників крафтового алкоголю

Кабінет Міністрів ухвалив постанову №56, якою затвердив форму декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів вимогам законодавства та визначив порядок її подання та реєстрації.

Як ідеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства України, реалізація постанови дозволить:

* подавати декларацію відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів вимогам законодавства територіальним органам Дежпродспоживслужби;

* подавати замість атестата виробництва зареєстровану Держпродспоживслужбою декларацію відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів вимогам законодавства для отримання ліцензій на виробництво спиртових дистилятів та спиртних напоїв, що значно спростить механізм отримання відповідних ліцензій;

Очікується, що постанова також дозволить забезпечити розвиток ринку спиртових дистилятів та спиртних напоїв, стимулювати розвиток і легалізацію малого підприємництва та створити робочі місця для населення, зокрема, в сільській місцевості.