Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін спростив отримання ліцензій для виробників крафтового алкоголю

17:49 23.01.2024 |

Новини АПК

 

Кабінет Міністрів ухвалив постанову №56, якою затвердив форму декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів вимогам законодавства та визначив порядок її подання та реєстрації.

Як ідеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства України, реалізація постанови дозволить:

* подавати декларацію відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів вимогам законодавства територіальним органам Дежпродспоживслужби;
* подавати замість атестата виробництва зареєстровану Держпродспоживслужбою декларацію відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів вимогам законодавства для отримання ліцензій на виробництво спиртових дистилятів та спиртних напоїв, що значно спростить механізм отримання відповідних ліцензій;

Очікується, що постанова також дозволить забезпечити розвиток ринку спиртових дистилятів та спиртних напоїв, стимулювати розвиток і легалізацію малого підприємництва та створити робочі місця для населення, зокрема, в сільській місцевості.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,4544
  0,0023
 0,01
EUR
 1
 40,6905
  0,1023
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5167  0,08 0,20 38,1300  0,10 0,27
EUR 40,9013  0,05 0,12 41,7050  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4500  0,02 0,05 37,4567  0,01 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес