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Болгарія приєдналася до вимог запровадити тарифи та квоти на імпорт українського зерна
15:53 23.01.2024 |
Болгарія наполягає на введенні тарифів і квот на імпорт українського зерна до Європейського Союзу і пояснює свою вимогу "істотними" стражданнями місцевих фермерів після зняття обмежень на торгівлю українською продукцією.
Про це пише euractiv.de.
"Збільшення експорту з України викликає серйозне занепокоєння у виробників, оскільки вони не в змозі конкурувати з цінами на українську продукцію", - пояснює Мінсільгосп Болгарії.
У Болгарії переконані, що максимальні обсяги української агропродукції мають "відповідати ринковій логіці та переробним потужностям, а також забезпечувати більшу ясність і впевненість як для виробників, так і для переробників".
Зазначається, що Болгарія має у своєму розпорядженні істотні потужності з виробництва рафінованої та нерафінованої соняшникової олії, а також біодизельного палива. Болгарські виробники в цих секторах є одними з найбільших у ЄС.
Водночас Болгарія, яка виробляє насіння соняшнику для своїх потужностей, не може конкурувати з цінами на українські товари.
"Збільшення експорту з України є причиною серйозної стурбованості виробників, оскільки вони не можуть конкурувати з цінами на українські товари, що є наслідком застосування різних стандартів виробництва", - уточнюється в листі Мінсільгоспу Болгарії.
Міністерство попереджає, що нинішня ситуація може призвести до спаду внутрішнього виробництва, що "може вплинути на продовольчу безпеку країни в довгостроковій перспективі".
Болгарський уряд упевнений, що Єврокомісія має вжити заходів для захисту ринків сусідніх з Україною держав-членів ЄС, щоб дозволити їм використовувати свій експортний потенціал.
Одним із таких заходів може стати запровадження тарифних квот на найчутливішу сільськогосподарську продукцію в рамках переговорів про продовження безмитної торгівлі агропродукцією з Україною навесні 2024 року.
"Для продуктів, для яких повторне введення тарифних квот неможливе, слід знайти інше рішення проблеми збільшення імпорту з України", - резюмували в болгарському аграрному відомстві.
Говорячи про якість українського зерна, у міністерстві розповіли, що 2023 року болгарські органи охорони здоров'я перевірили його і констатували, що воно повністю безпечне. Крім того, насіння соняшнику з України має вищий середній вміст олії, ніж болгарське насіння.
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