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АНАЛІТИКА

В Україні білокачанна капуста подорожчала за тиждень на 30% - EastFruit

12:41 22.01.2024 |

Новини АПК

 

В Україні ціни на білокачанну капусту зросли до 8-13 грн/кг ($0,21-0,34/кг), що в середньому на 30% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що однією з основних причин зростання цін стало скорочення пропозиції білоголової капусти, оскільки багато українських виробників на сьогодні вже завершили реалізацію наявних запасів цієї продукції.

Оптові компанії також завершили реалізацію раніше закуплених обсягів і на цей час ведуть активне поповнення запасів, тим самим стимулюючи зростання цін на ринку білокачанної капусти.

Станом на 18 січня 2024 року білоголова капуста в Україні в середньому на 22% дорожча, ніж в аналогічний торішній період.

При цьому, більшість ключових гравців ринку подорожчання в цьому сегменті вважають тимчасовим явищем. Свою думку вони аргументують тим, що більшість великих виробників планують почати продажі цієї продукції на початку лютого, і як наслідок пропозиція капусти на ринку збільшиться, а відпускні ціни почнуть знижуватися.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні відпускні ціни на столовий буряк зросли до 12-16 грн/кг ($0,32-0,42/кг).
 

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