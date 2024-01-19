Модульні зерносховища від FAO: фермери ще двох областей можуть подати заявки

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) розширює програму на Миколаївську та Харківську області у межах якої фермери зможуть отримати модульні зерносховища.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що FAO та Мінагрополітики продовжили реєстрацію на отримання модульних зерносховищ у Державному аграрному реєстрі до 4 лютого 2024 року. Заявки можуть подати фермери з Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

Для участі у програмі фермерам потрібно мати щонайменше 100 га земель в офіційному обробітку у зазначених областях та використовувати отримані сховища для зберігання власно вирощеної продукції. Перевага при відборі заявок надаватиметься підприємствам, які встановлюватимуть модульні зерносховища на території Миколаївської, Харківської чи Херсонської областей.

Після обробки та аналізу всіх отриманих заявок, учасники програми отримають підтвердження допомоги через ДАР та будуть повідомлені про час доставки.

Через обмежену кількість модульних одиниць зберігання заповнення та подання заявки не є гарантією підтримки та залежить від критеріїв оцінки та остаточного рішення FAO.

У межах реєстрації для Херсонської області, що розпочалась 4 січня 2024 року у ДАРі, вже подали заявки 114 агровиробників. Очікується, що загалом у межах ініціативи буде розподілено 244 модульних зерносховищ. Місткість наданих одиниць зберігання буде залежати від площі орних земель в обраних областях, та становитиме 300, 500 чи 1000 т.

Господарства, які обробляють від 100 до 199 га землі у зазначених областях, зможуть отримати модульне зерносховище місткістю 300 т; господарства, які обробляють від 200 до 399 га землі - зерносховище місткістю 500 т; та господарства, які обробляють понад 400 га землі, зможуть отримати модульне зерносховище місткістю 1000 т.

Як повідомляв Укрінформ, FAO у грудні 2023 року оголосила про початок другого циклу грантової програми для підтримки українських фермерів, яка реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу.