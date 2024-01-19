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АНАЛІТИКА

Польща підтвердила: заборона на збіжжя з України діятиме до розробки захисних механізмів у ЄС

 

Міністерство сільського господарства і розвитку села Польщі підтвердило, що заборона на український імпорт діятиме до розробки відповідних захисних механізмів на рівні ЄС.

Про це міністерство повідомило в мережі X, передає Укрінформ.

"У зв'язку з появою у ЗМІ неперевіреної інформації про наплив українського збіжжя до Польщі міністерство сільського господарства і розвитку села повідомляє, що заборона на імпорт збіжжя з України продовжує діяти. Вона зберігатиметься доти, доки всередині ЄС не будуть розроблені відповідні механізми, які забезпечать захист нашого ринку", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві порекомендували тим, хто володіє інформацією про наплив зерна з України, повідомляти про цей факт польським правоохоронним органам.

Як повідомляло агентство, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський нещодавно повідомив, що у світлі відхилення Єврокомісією вимоги Польщі щодо запровадження мита на українські сільськогосподарські продукти, Варшава хоче введення регіональних механізмів захисту від напливу українських товарів. За його словами, польська сторона хоче убезпечити себе від негативних наслідків напливу на польський ринок агротоварів з України. Він підкреслив, що у Польщі ведуться внутрішні консультації щодо введення ліцензій на експорт сільськогосподарських товарів, які запропонувала українська сторона. Польський міністр також повідомив, що у Варшаві є політична воля щодо розвитку інфраструктури, яка сприятиме транзиту українських товарів до третіх країн. За його словами, Польща працюватиме над розвитком портової інфраструктури.

Попередній уряд Матеуша Моравецького з 15 вересня минулого року в односторонньому порядку запровадив ембарго на ввезення українського збіжжя (пшениця, кукурудза, ріпак, соняшник) до Польщі після того, як Єврокомісія відмовилася продовжити цю заборону на рівні ЄС. Новий уряд Дональда Туска вирішив поки не скасовувати це ембарго.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Польщі 6 січня домовився з фермерами, які блокували дорогу поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" на польсько-українському кордоні, про призупинення протесту в цьому місці на невизначений період і реалізацію усіх вимог фермерів. Польські фермери вимагали отримання дотацій на закупівлю кукурудзи, збереження в цьому році сільськогосподарського податку на рівні 2023 року та продовження можливості отримання позик для забезпечення ліквідності.
Ключові теги: Польща
 

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