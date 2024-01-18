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Темпи українського агроекспорту морем у січні 2024 р. впали на 20% через новорічні свята та кризу в Червоному морі - міністр
15:41 18.01.2024 |
Темпи агроекспорту морем у січні 2024 року скоротилися на 20% через новорічні свята і кризу в Червоному морі, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський в ефірі Єдиного національного телемарафону.
"Темпи дещо знизилися. Ми їх пов'язуємо з об'єктивними причинами: це збіги, пов'язані з Новим роком. (...) Другий момент - проблеми в Червоному морі", - сказав він.
За словами Сольського, частина українського агроекспорту йшла через Червоне море і прямувала до Азії, Китаю, інших країн і Східної Африки. "Там сильно сповільнився рух кораблів і це дало про себе знати", - сказав міністр, додавши, що все це призвело до зниження обсягів виходу агропродукції з портів на 20%.
"Це не суттєво, але все одно великі обсяги", - зазначив він.
Коментуючи складнощі з експортом української агропродукції через румунський кордон, міністр повідомив, що уряд Румунії конструктивно спілкується з місцевими фермерами-протестувальниками.
"Там кілька асоціацій мають запитання. Це 14 вимог. Вони практично всі стосуються внутрішнього ринку і пов'язані з деякими компенсаційними діями, зміною правил різного роду перевірок, дотаціями та їхнім розподілом, цінами на паливо тощо. Є умовно одна вимога, яка опосередковано пов'язана з Україною, - це додаткова компенсація фермерам за минулий рік. Вона пов'язана із ситуацією в Україні. І у вимогах звучить слово "Україна", - пояснив він.
За словами Сольського, румунський уряд і фермери вже практично досягли домовленостей за всіма пунктами.
У п'ятницю в міністра відбудеться зустріч із румунським колегою, і він зможе отримати більш актуальну інформацію, яку буде взято до відома.
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