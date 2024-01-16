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Ціни на молоко в Україні вийшли на десятирічний максимум
12:40 16.01.2024 |
Ціни на молоко як сировину для виробників молочної продукції наприкінці 2023 року вийшли на десятирічний максимум, повідомила Спілка молочних підприємств України.
Якщо в липні ціни на сировину становили в середньому 11,6 грн/кг, то до грудня вони підскочили на 30% до 15 грн/кг. У перерахунку на євро та з урахуванням середньоєвропейських базисів постачання ціна сягає 41,4 євро за 100 кг.
Це найвищий показник щонайменше за останні десять років. Ціна вище 40 євро за цей час спостерігалася лише одного разу - в листопаді 2021 року через сильну ревальвацію гривні.
Як наслідок, різниця між рівнем цін в Україні та країнах Євросоюзу протягом року постійно зменшується. Якщо у квітні-травні 2023 року ціна молока-сировини в Україні становила 70% від середнього показника по ЄС та, зокрема, Польщі, то із жовтня вона становить уже близько 90% і скорочується.
Спілка молочних підприємств попереджає, що це негативно вплине на цінову доступність молокопродуктів вітчизняного виробництва.
За останній місяць ціни на них виросли більше ніж на 2%, хоча загальний показник інфляції був лише 0,7%.
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