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АНАЛІТИКА

П'ять східних країн ЄС знову просять Єврокомісію повернути мита на зерно з України

 

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Єврокомісії зажадали введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.

Про це 15 січня повідомило Міністерство сільського господарства Угорщини, пише "Європейська правда".

У листі, який переповідає угорське відомство, п'ять східних країни Євросоюзу просять Єврокомісію вжити заходів через дешевшу сільськогосподарську продукція з України, яка, як вони стверджують, поглинає їхні експортні ринки.

Підписанти вказали, що їхні країни виробляють значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм потрібно, що є ключовим для європейської продовольчої безпеки та стратегічного суверенітету ЄС.

"Саме тому Брюсселю необхідно запровадити заходи, які захистять ринки країн-членів, що межують з Україною, допомагаючи їм використовувати весь свій експортний потенціал. Одним із таких заходів може бути запровадження імпортних мит на найбільш чутливі сільськогосподарські продукти", - йдеться в листі.

Міністри стверджують, що фермери їхніх країн "зазнали значних збитків" після того, як минулого року ЄС призупинив імпортні квоти та мита на зерно з України. Вони закликають Європейську комісію перевірити, чи відповідають українські правила виробництва стандартам ЄС.

У вересні 2023 року Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про обмеження на імпорт українського зерна після того, як Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт до п'яти сусідніх з Україною країн ЄС.

У відповідь Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі проти цих трьох країн, а інші члени ЄС засудили їхні односторонні обмеження.
 

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