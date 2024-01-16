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АНАЛІТИКА

В Україні встановлять нові вимоги до джемів, желе та мармеладу

23:09 15.01.2024 |

Новини АПК

 

В Україні буде встановлено нові правила до якості та маркування джемів, желе та мармеладу.

Відповідний проєкт наказу "Про затвердження вимог до фруктових джемів, желе, мармеладу та підсолодженого каштанового пюре" оприлюднено для обговорення на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.

Документ спрямований на гармонізацію європейського та українського законодавства.

"Проектом наказу пропонується затвердити вимоги щодо термінології, якісних характеристик, маркування, етикетування фруктових джемів, желе, мармеладів та підсолодженого каштанового пюре з метою забезпечення безперешкодного функціонування ринку та створення умов для інформування споживачів про властивості цих продуктів, зокрема, шляхом їх маркування", - пояснює Мінагрополітики.

Метою наказу також є реалізація права споживачів харчових продуктів на отримання достовірної інформації про наявні в обігу фруктові джеми, желе, мармелад та підсолоджене каштанове пюре.

Згідно з пояснювальною запискою, очікується, що реалізація наказу позитивно вплине на ринкове середовище, забезпечить внутрішній ринок якісною продукцією, посилить експортний потенціал вітчизняних виробників, захистить ринок від недобросовісної конкуренції.

Очікується, що з його ухваленням буде законодавчо врегульовано відносини між господарюючими суб'єктами, які провадять свою діяльність на ринку фруктових джемів, желе, мармеладів, підсолодженого каштанового пюре, та контролюючими органами, регламентовано їхні права та обов'язки.

Передбачений проєктом наказу механізм перехідного періоду дасть змогу мінімізувати фінансові ризики, пов'язані з оновленням маркування споживчої упаковки.

Пропозиції та зауваження до наказу просять надсилати до 11 лютого на е-mail: [email protected].
За матеріалами: Економічна правда
 

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