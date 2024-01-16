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АНАЛІТИКА

ПРООН допоможе Україні в «зеленій» трансформації енергосектору: запустили нову програму

22:22 15.01.2024 |

Новини АПК

 

Міністерство енергетики України та Програма розвитку ООН (ПРООН) розпочинають нову програму співпраці Build Back Greener. Вона спрямована на відбудову українського децентралізованого енергосектору та прискорення "зеленого" переходу, повідомила пресслужба Міненерго.

Глава Міненерго Герман Галущенко подякував ПРООН за допомогу українському енергосектору та участь організації в проєктах, що дозволяють посилювати стійкість енергосистеми.

"Ми дуже цінуємо співпрацю з ПРООН. Її ефективність підтверджують реалізовані проєкти - уже встановлені високовольтні трансформатори, а також передані газові турбіни від наших японських партнерів. Це важливі складові посилення нашої енергетичної безпеки та стійкості енергосистеми", - наголосив міністр.

Нова програма співпраці передбачає коротко- та довгострокові проєкти "зеленої" трансформації енергетичного сектору. А саме:

→ реконструкцію підстанцій високої та середньої напруги,
→ зміцнення стійкості критичної муніципальної інфраструктури завдяки децентралізації генерації;
→ децентралізовану модель виробництва "зеленої" енергії;
→ підвищення енергоефективності в громадських будівлях.

Як наголосив Галущенко, нарощування потужностей розподіленої генерації відіграє важливу роль у підготовці до наступної зими.

Також під час зустрічі обговорювалися напрямки співпраці у збільшенні частки відновлюваних джерел енергії.

Уряд Японії та Програми розвитку ООН (UNDP) вже надали 1200 генераторів, 1000 блоків живлення державним установам і аварійно-рятувальним службам України. Також 500 генераторів та 6 мобільних транспортних засобів електропостачання надійшли в Україну через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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