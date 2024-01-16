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АНАЛІТИКА

Молдова продовжила знижку на транзит української агропродукції на увесь рік

 

Цьогоріч на транзитні перевезення української аграрної продукції через Молдову діятиме знижка розміром 27% від чинних тарифів. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

Крім того, результатом роботи Міжурядової українсько-молдовської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва у 2023 році стало підписання семи проєктів протоколів.

Вони передбачають організацію спільного контролю на загальних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон.

Також набрала чинності угода між урядами, якою передбачено будівництво прикордонного переходу через річку Дністер на державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль і Косеуць.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Молдова
 

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