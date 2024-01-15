Фінансові новини
- |
- 15.01.24
- |
- 22:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
USDA підвищило прогноз виробництва пшениці в Україні на 0,9 млн тонн та її експорту - на 1,5 млн тонн
13:55 15.01.2024 |
Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогнози виробництва пшениці з України в 2023/24 маркетинговому році (МР, вересень 2023-го - серпень 2024-го) на 0,9 млн тонн - до 23,4 млн тонн, а також її експорту на 1,5 млн тонн - до 14 млн тонн.
Згідно з січневим звітом американського відомства, кінцеві запаси України будуть також вищими на 1,8 млн тонн і становитимуть 4,38 млн тонн.
Що стосується кукурудзи, то її врожай, експорт і кінцеві запаси в Україні USDA залишило без змін: 30,5 млн тонн, 21 млн тонн і 6,82 млн тонн відповідно.
Загалом оновлений світовий прогноз урожаю пшениці у 2023/24 МР поліпшено на 1,9 млн тонн - до 784,91 млн за рахунок позитивного перегляду оцінок для України та РФ на тлі зниження прогнозу для Китаю. Підвищено також прогноз світового експорту пшениці на 2,35 млн тонн, до 209,54 млн тонн. Прогноз кінцевих запасів пшениці у світі експерти також переглянули в бік підвищення на 1,83 млн тонн - до 260,03 млн тонн.
Що стосується кукурудзи, то прогноз її світового виробництва в січні підвищено на 0,0137 млн тонн, до 1,235 млн тонн, експорт знижено - на 0,57 млн тонн, до 200,89 млн тонн. Кінцеві запаси будуть вищими на 10 млн тонн і становитимуть 325 млн тонн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний
ТОП-НОВИНИ
|Голова НАЗК заявляє про ризик скасування антикорупційного законодавства Конституційним Судом
|Голова НАЗК щодо протоколу про корупцію стосовно прем'єра: Не може бути й мови про недоведення справи до кінця
|Із 16 січня обов'язки глави НАЗК виконуватиме заступник
|Глава МЗС: Франція налаштована посилювати можливості України виготовляти зброю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 11 міс.-2023 зріс у 2,8 рази – Держстат
|ЄС готує місію з безпеки судноплавства в Червоному морі
|ООН попросила у донорів $4,2 млрд на гуманітарну допомогу українцям
|Фонду держмайна передали майже 700 конфіскованих у росіян активів
|У єЧергу внесли зміни. Додали нові опції перевізникам пасажирів
|США допоможуть Україні у виявленні необґрунтованих активів декларантів - Новіков
Бізнес
|У 2023 році світові продажі електромобілів зросли на понад 30%
|ASUS показала Zenbook Duo (2024) ─ ноутбук з двома сенсорними дисплеями й знімною клавіатурою та ціною від $1500
|ASUS AirVision M1 ─ розумні окуляри з дисплеями Micro OLED, підвищеною конфіденційністю та підтримкою кількох віртуальних екранів
|Штучний інтелект виявив нову речовину для більш безпечних батарей
|Чип M2, 16 ГБ ОЗП і накопичувач до 1 ТБ: в інтернеті з'явилися характеристики Apple Vision Pro
|Найбагатша жінка у світі: як вона заробила 100 млрд доларів?
|VW разом з Bosch тестує систему автоматичного паркування й заряджання електромобілів, та встановлюватиме ChatGPT у авто