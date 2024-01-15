USDA підвищило прогноз виробництва пшениці в Україні на 0,9 млн тонн та її експорту - на 1,5 млн тонн

Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогнози виробництва пшениці з України в 2023/24 маркетинговому році (МР, вересень 2023-го - серпень 2024-го) на 0,9 млн тонн - до 23,4 млн тонн, а також її експорту на 1,5 млн тонн - до 14 млн тонн.

Згідно з січневим звітом американського відомства, кінцеві запаси України будуть також вищими на 1,8 млн тонн і становитимуть 4,38 млн тонн.

Що стосується кукурудзи, то її врожай, експорт і кінцеві запаси в Україні USDA залишило без змін: 30,5 млн тонн, 21 млн тонн і 6,82 млн тонн відповідно.

Загалом оновлений світовий прогноз урожаю пшениці у 2023/24 МР поліпшено на 1,9 млн тонн - до 784,91 млн за рахунок позитивного перегляду оцінок для України та РФ на тлі зниження прогнозу для Китаю. Підвищено також прогноз світового експорту пшениці на 2,35 млн тонн, до 209,54 млн тонн. Прогноз кінцевих запасів пшениці у світі експерти також переглянули в бік підвищення на 1,83 млн тонн - до 260,03 млн тонн.

Що стосується кукурудзи, то прогноз її світового виробництва в січні підвищено на 0,0137 млн тонн, до 1,235 млн тонн, експорт знижено - на 0,57 млн тонн, до 200,89 млн тонн. Кінцеві запаси будуть вищими на 10 млн тонн і становитимуть 325 млн тонн.