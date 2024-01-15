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USAID АГРО надасть українським підприємствам до 270 мільйонів на розвиток елеваторних потужностей
11:02 15.01.2024 |
Українські підприємства, які надають послуги з доробки та зберігання сільгосппродукції, за програмою USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) отримають співфінансування на розвиток елеваторних потужностей на загальну суму до 270 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
«Програма USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) підтримає українські підприємства, які надають послуги з сушіння, зберігання та доробки зернових та технічних культур. За програмою передбачено 10-15 проєктів співфінансування, з бюджетом від 18 до 36 млн грн кожен», - йдеться в повідомленні.
Проєкти збільшать обсяги та час зберігання зернових та технічних культур, що дозволить агровиробникам отримувати необхідні послуги вчасно та в потрібному обсязі. А потужності з сушіння та доробки зерна збережуть якість продукції. Загалом, це сприятиме стійкості бізнесу та покращуватиме продовольчу безпеку в Україні.
В результаті реалізації проєктів очікується, що не менше ніж 70 мікро, малих та середніх агровиробників (ММСП) отримають послуги з доробки, сушіння та/або зберігання зерна. Також, очікується, що не менш ніж на 20 тис. т в рік збільшиться надання послуг ММСП зі зберігання зерна та/або не менш ніж на 50 тис. т на рік послуг по сушінню зерна.
Планується, що не менше 50% від загальної кількості наданих послуг з доробки, сушіння та/або зберігання зерна отримають агровиробники, які мають в обробітку (орендують) землі площею менше 500 га.
Крім цього, в результаті реалізації проєктів будуть збільшені елеваторні потужності переробних підприємств та впроваджені енергоефективні технології.
Кінцевий термін подання заявок для розгляду в першому раунді 14 лютого 2024 року.
Як повідомляв Укрінформ, Програма USAID АГРО в межах ініціативи «Стійкість сільського господарства» (АГРІ-Україна) надасть безоплатно насіння овочів для весняної посівної домогосподарствам, які постраждали від війни.
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