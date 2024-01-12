Україна вже експортувала понад 20,2 мільйона тонн зернових та зернобобових

Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня до 12 січня 2024 року) експортувала 20,239 млн т зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що у поточному МР Україна вже експортувала: 8,069 млн т пшениці, 1,173 млн т ячменю, 1 тис. т жита та 10,85 млн т кукурудзи.

Для порівняння з 1 липня по 13 січня 2022/2023 МР Україна експортувала 24,208 млн т зернових та зернобобових, із них 8,802 млн т пшениці, 1,693 млн т ячменю, 12,5 тис. т жита та 13,626 млн т кукурудзи.

За 11 днів січня 2024 року Україна експортувала 1,773 млн т зернових та зернобобових (за 12 днів січня торік - 1,462 млн т), у тому числі: 445 тис. т пшениці (у січні торік 391 тис. т), 99 тис т ячменю (67 тис. т) та 1,224 млн т кукурудзи (1,002 млн т). У січні 2024 року та у січні торік Україна не експортувала жито.

Станом на 12 січня 2023/2024 МР Україна експортувала 61 тис. т борошна (з 1 липня до 13 січня 2022/2023 МР було експортовано 72,9 тис. т).

Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) майже 49 млн т зернових та зернобобових.