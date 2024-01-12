У Румунії фіксують рекордні обсяги транзиту українського збіжжя

Румунський чорноморський порт Констанца зафіксував найвищий експорт зерна в 2023 році завдяки різкому зростанню поставок з України та інфраструктурним проєктам, які фінансуються Європейським Союзом.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

За даними адміністрації порту, торік були відвантажені 36 мільйонів метричних тонн зерна, що на 50% більше, ніж у попередньому році.

Українське зерно становило приблизно 40% від загального обсягу або 14 млн т порівняно з 13 млн т наприкінці листопада і з 8,6 млн т за весь 2022 рік.

Україна є одним з найбільших світових експортерів зерна і Констанца стала найбільшим альтернативним експортним маршрутом для Києва після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

У липні обсяги транзиту скоротилися, через те, що Росія почала неодноразово завдавати ударів по річкових портах, розташованих по той бік Дунаю від Румунії.

У серпні Україна створила судноплавний коридор зі своїх портів, який охоплює західне узбережжя Чорного моря поблизу Румунії та Болгарії, невдовзі після того, як Росія вийшла з угоди про експорт зерна.

Румунія прагне збільшити свої транзитні потужності для українського збіжжя до 4 млн т на місяць і наразі модернізує залізничну та автомобільну інфраструктуру в порту та навколо нього.

У середу,10 січня, порт повідомив, що сума інвестиційних проєктів, які фінансує ЄС в Констанці й навколо неї, становить 546,8 млн євро (598,47 млн дол. США). Інші проєкти вартістю 218 млн євро перебувають на стадії розгляду.

Як повідомляв Укрінформ, у морському порту Констанца у березні 2024 року планується запуск додаткової якірної стоянки для української агропродукції.