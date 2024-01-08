Катар вніс 20 мільйонів доларів у програму Grain from Ukraine

Катар зробив внесок у 20 мільйонів доларів у програму Grain from Ukraine ("Зерно з України").

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані.

"Відзначив внесок Катару обсягом 20 млн дол. в ініціативу Grain from Ukraine і запевнив, що Україна попри спроби Росії зірвати мирну навігацію Чорним морем і надалі залишатиметься гарантом світової продовольчої безпеки", - написав Зеленський.

Також він відзначив важливу посередницьку роль Катару й особисту позицію шейха у поверненні незаконно депортованих РФ українських дітей. Сторони бговорили подальшу координацію за цим напрямом.

Крім цього, Зеленський і шейх Тамім бін Хамад аль-Тані обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та організацію майбутнього Глобального саміту миру.

Зеленський запросив представника Катару на наступну зустріч радників у Давосі.