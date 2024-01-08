USAID АГРО надасть насіння овочів постраждалим від війни господарствам

Програма USAID АГРО в межах ініціативи «Стійкість сільського господарства» надасть безоплатно насіння овочів для весняної сівби домогосподарствам, які постраждали від війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що насіння овочів отримають мешканці деокупованих та прифронтових громад, вимушені переселенці, а також представники соціально вразливих верств населення (багатодітні сім'ї, малозабезпечені тощо), які мають присадибні ділянки.

Розподіл насіння проводитимуть через сільські та селищні ради під координацією Всеукраїнської асоціації громад. До 15 січня 2024 року органи місцевої влади у своїх громадах визначать низку таких домогосподарств. Після цього, з 16 січня до 15 лютого очільники громад подадуть заявки на насіння через сайт Всеукраїнської асоціації громад.

Протягом лютого - березня Всеукраїнська асоціація громад доставить посівний матеріал до сільських та селищних рад, відповідальних за його розповсюдження серед мешканців.

Наразі до реалізації проєкту вже долучилися компанія Bayer, яка надала 1 032 кг насіння моркви, кабачків, дині, томатів, перцю та капусти. Також компанія Syngenta планує передати насіння капусти, томатів, кабачків, цибулі, огірків та цукрової кукурудзи. Цього вистачить, щоб забезпечити насінням понад 100 000 домогосподарств.

Всеукраїнська асоціація громад звертається до насіннєвих компаній, закликаючи їх узяти участь у проєкті.

Як повідомлялося, навесні 2023 року Всеукраїнська асоціація громад у межах проєкту «Згуртовані громади» за підтримки Програми USAID АГРО безкоштовно передала 530 кг насіння моркви від Bayer та ще 10 280 кг насіння овочів від міжнародних компаній Enza Zaden, Lark Seeds, Nunhems, Hazera, Seminis, Rijk Zwaan, Syngenta та інших. Понад 50 тис. домогосподарств із 391 громади скористалися цією ініціативою та виростили понад 58 тис. т овочів для забезпечення своїх родин.