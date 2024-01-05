Світові ціни на продовольство в грудні-2023 знизилися на 10,1% - ФАО

Світові ціни на продовольство в грудні 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року знизилися на 10,1% і на 1,5% порівняно з листопадом 2023 року. Їхній індекс становив 118,5 пункта, водночас найрізкіше на світовому ринку подешевшав цукор, повідомляють у доповіді ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Згідно з доповіддю, загалом у 2023 році індекс був на 13,7% нижчим за середнє значення попереднього року, і тільки міжнародний індекс цін на цукор за цей період був вищим.

Індекс цін на зернові в грудні 2023 року зріс на 1,5% порівняно з листопадом, оскільки ціни на пшеницю, кукурудзу, рис і ячмінь зросли, частково внаслідок логістичних перебоїв, що перешкоджали поставкам із основних країн-експортерів. Загалом за рік індекс був на 15,4% нижчим за середній показник 2022 року, що добре відображає забезпеченість світових ринків, хоча індекс цін на рис ФАО (компонент індексу цін на зернові ФАО - ІФ-У) зріс на 21%, що пов'язано із впливом Ель-Ніньо на виробництво рису та з наслідками експортних обмежень, запроваджених Індією.

Індекс цін на рослинні олії, навпаки, знизився на 1,4% порівняно з листопадом, що відображає низький рівень закупівель пальмової, соєвої, ріпакової та соняшникової олії. На соєву олію, зокрема, вплинуло сповільнення попиту з боку біодизельного сектору, а також поліпшення погодних умов в основних районах вирощування в Бразилії. Загалом за 2023 рік цей показник був на 32,7% нижчим за рівень попереднього року.

Індекс цін на цукор знизився на 16,6% порівняно з листопадом і досяг дев'ятимісячного мінімуму. Однак цей показник все ще на 14,9% вищий порівняно з груднем 2022 року. Падіння котирувань цукру здебільшого зумовлене високими темпами виробництва в Бразилії, а також скороченням використання цукрової тростини для виробництва етанолу в Індії.

Індекс цін на м'ясо скоротився на 1,0% порівняно з листопадом і на 1,8% порівняно з груднем 2022 року внаслідок тривалого низького імпортного попиту на свинину з боку Азії. Уповільнився також регіональний інтерес до м'яса великої рогатої худоби та птиці, попри достатню експортну пропозицію у великих регіонах-виробниках. Ціни на м'ясо овець, навпаки, зросли напередодні свят.

Індекс цін на молочні продукти зріс на 1,6% порівняно з листопадом 2023 року, хоча все ще залишається на 16,1% нижчим за грудневий показник 2022 року. Місячне зростання було зумовлене вищими ціновими пропозиціями на масло і сир, підкріпленими високими внутрішніми продажами в Західній Європі напередодні сезону відпусток. Водночас високий світовий імпортний попит призвів до зростання цін на сухе незбиране молоко.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.