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АНАЛІТИКА

Україна встановила історичний рекорд з експорту ріпакової олії

16:48 05.01.2024 |

Новини АПК

 

У першому півріччі 2023-2024 маркетингового року (МГ, липень-грудень) Україна експортувала 356 тис. тонн ріпакової, що в шість разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За підрахунками аналітиків агентства "АПК-Інформ", це рекордний показник не тільки для цього періоду, а й перевищує попередні обсяги експорту за увесь рік.

"Суттєвому підвищенню темпів та збільшенню обсягів експорту даної продукції в поточному сезоні сприяв перш за все високий попит на ріпакову олію на світовому ринку на тлі привабливих цін. Труднощі із закупівлею соняшнику в період міжсезоння теж стимулювали українські заводи до збільшення переробки ріпаку", - зазначається у повідомленні агентства.

Основні обсяги експорту української ріпакової олії за 6 місяців сезону-2023/24 припадали на країни ЄС (54%) та Китай (31%).

Як повідомлялося, в грудні 2023-2024 маркетингового року (МР) Україна експортувала майже 672 тис. тонн соняшникової олії, це максимальний місячний обсяг експорту соняшникової олії із січня 2022 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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