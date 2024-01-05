Україна вже експортувала майже 19 мільйонів тонн зернових та зернобобових

Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня до 5 січня 2024 року) експортувала 18,999 млн т зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що у поточному МР Україна вже експортувала: 7,781 млн т пшениці, 1,106 млн т ячменю, 1 тис. т жита та 9,968 млн т кукурудзи.

Для порівняння з 1 липня по 6 січня 2022/2023 МР Україна експортувала 23,432 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 8,541 млн т пшениці, 1,651 млн т ячменю, 12,5 тис. т жита та 13,154 млн т кукурудзи.

За перші 4 дні січня 2024 року Україна експортувала 607 тис. т зернових та зернобобових (за 6 днів січня торік - 686 тис. т), у тому числі: 185 тис. т пшениці (у січні торік 130 тис. т), 32 тис. т ячменю (25 тис. т) та 389 тис. т кукурудзи (530 тис. т). У січні 2024 року та у січні торік Україна не експортувала жито.

У 2023/2024 МР Україна експортувала 59,8 тис. т борошна (з 1 липня по 6 січня 2022/2023 МР було експортовано 70,5 тис. т).

Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) майже 49 млн т зернових та зернобобових.



