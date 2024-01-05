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АНАЛІТИКА

Ціни на перших аукціонах на промисловий вилов риби значно перевищили стартові - Держрибагентство

13:05 05.01.2024 |

Новини АПК

 

Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм під час перших аукціонів на "Прозорро.Продажі" на промисловий вилов водних біоресурсів у 2024 році реалізувало 16 лотів по пониззях річки Дністер і Дністровському лиману за відчутно вищими, ніж стартові, цінами, повідомила пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, у проведених аукціонах на право спеціального використання водних біоресурсів у середньому конкурували між собою три учасники. При цьому ціни під час торгів істотно зростали порівняно зі стартовою вартістю лота. Так, фінальна вартість реалізації одного з лотів по пониззях річки Дністер і Дністровському лиману сягнула 4,5 млн грн за стартової ціни 282,6 тис. грн, тобто збільшилася в 16 разів.

Переможці аукціонів отримали право на вилов до кінця поточного року із цього рибогосподарського водного об'єкта таких видів водних біоресурсів як оселедець, лящ, сазан, судак, карась, сом, щука, краснопірка, окунь тощо.

Держрибагентство проанонсувало продовження аукціонів на промисловий вилов водних біоресурсів у 2024 році. На найближчих із них - 9 січня - буде розіграно 32 лоти по Дніпровсько-Бузькій гирловій системі та 11 лотів по Тилігульському лиману.

"Суб'єкти господарювання, які планують рибалити в промислових масштабах і задекларували право на це шляхом подання відповідної електронної декларації, можуть подати заявки на участь в аукціонних торгах до 20-ї години 8 січня 2024 року", - наголосили у відомстві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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