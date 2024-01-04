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АНАЛІТИКА

ФАО передасть сотні модульних зерносховищ фермерам Херсонщини

17:24 04.01.2024 |

Новини АПК

 

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України оголошують про початок реєстрації для отримання модульних зерносховищ місткістю 300, 500 та 1000 тонн.

Як ідеться в повідомленні Мінагрополітики, ця ініціатива є частиною Стратегії підтримки зберігання зерна, яка реалізується за фінансової підтримки Канади, Японії та австралійської благодійної організації Minderoo Foundation.

Після успіху попередніх програм, коли українські фермери отримували підтримку у вигляді зернових рукавів і допоміжного обладнання протягом 2022 року та на початку 2023 року, ФАО тепер готова надати довгострокові рішення. Основна увага буде зосереджена на підтримці малих та середніх фермерських господарств Херсонської області, зміцненні стійкості та сталості аграрного сектору в регіоні.

Загалом ФАО та Мінагрополітики планують роздати 244 модульних сховища. Ці зерносховища будуть доступні для сільгоспвиробників, які обробляють землі на території Херсонської області.

Надання модульних одиниць зберігання буде визначатися на основі кількості отриманих заявок і частки оброблюваної землі.

Щоб взяти участь у програмі, фермери повинні мати від 100 га землі в Херсонській області в офіційному обробітку та використовувати отриману техніку для зберігання власної зібраної продукції.

Заявки приймаються протягом трьох тижнів до 21 січня 2024 року. Після обробки та аналізу всіх отриманих заявок учасники програми отримають підтвердження допомоги через ДАР та будуть повідомлені про час доставки.

Через обмежену кількість модульних одиниць зберігання заповнення та подання заявки не є гарантією підтримки та залежить від критеріїв оцінки та остаточного рішення ФАО, зазначили в Мінагрополітики.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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