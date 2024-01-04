Польща отримала листа з ЄК з вимогою зняти ембарго на імпорт українських агротоварів - ЗМІ

Польський уряд отримав листа від Європейської Комісії з вимогою зняти безстрокове ембарго на безмитний імпорт деяких сільськогосподарських товарів до Польщі, повідомив міністр сільського господарства країни Чеслав Секерський на пресконференції після зустрічі з представниками Всепольської асоціації профспілок фермерів та сільськогосподарських організацій у четвер.

"Зростає небезпека повернення до зернової кризи річної давності. Єврокомісія вимагає від Польщі зняти ембарго на сільгосппродукцію з України, а фермери занепокоєні, чи справді українське зерно буде лише транзитом у новому році", - цитує його cenyrolnicze.pl.

Польське видання зазначило, що після нового року побоювання аграріїв щодо припливу агропродовольчої продукції з України не зникають. Президент Люблінської сільськогосподарської палати Густав Ендрейєк отримав сигнали про те, що з 1 січня Польща відновила імпорт чотирьох видів зернових з України.

"Ми не знаємо, що буде на кордоні, оскільки є суперечлива інформація про провезення зерна до Польщі як безмитне ввезення", - навело слова Густава Ендреєка видання.

Міністр Секерський на пресконференції запевнив громадськість, що постанова про одностороннє закриття польсько-українського кордону діє, незважаючи на вимогу Брюсселя відновити імпорт.

"Це ембарго безстрокове. Ми вважаємо, у нас уже є докази цього, тому що ми отримали лист від Єврокомісії з вимогою скасування ембарго", - пояснив Секерський.

Як повідомлялося, міністерство сільського господарства та розвитку села Польщі в четвер у Twitter навело слова міністра Секерського, який заявив про підтримку вимог страйкувальників, які, однак, мають бути адаптовані до чинного законодавства в Польщі, включно із законодавством ЄС. Він зазначив, що юридичне санкціонування всіх вимог потребує часу. У будь-якому разі, польсько-український кордон не буде відкрито й ембарго на імпорт української агропродукції буде безстроковим.

Фермери з організації "Підкарпатське ошукане село" відновили 4 січня акції протесту і блокади прикордонного переходу Медика-Шегині, які були припинені 24 грудня 2023 року. Лідер організації Роман Кондрув повідомив польським ЗМІ, що організація не отримала письмового підтвердження, що її вимоги будуть виконані, тому акцію протесту буде продовжено.

Фермери почали свій протест 23 листопада минулого року, через місяць вони його зупинили. Напередодні Різдва в Медику приїхав міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський і запевнив, що вимоги фермерів будуть задоволені.

Польські фермери наполягають на отриманні письмових запевнень польського уряду про задоволення їхніх вимог. Йдеться про скасування підвищення сільськогосподарського податку, полегшення доступу до пільгових кредитів для підтримки ліквідності своїх господарств, субсидії на кукурудзу в розмірі 1000 злотих на гектар, а також регулювання умов ввезення продуктів харчування з України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу наголосив на важливості припинення блокади, особливо в умовах ескалації бомбардувань і дедалі інтенсивніших дій РФ. Він вважає, що аргументи будуть краще почуті, коли Польща не буде країною, яка блокує кордони.