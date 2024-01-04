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В Україні картопля подорожчала за тиждень на 11% - EastFruit
13:34 04.01.2024 |
В Україні ціни на картоплю за перший тиждень 2024 року зросли до 15-20 грн/кг ($0,39-0,52/кг), що в середньому на 11% дорожче, ніж наприкінці 2023 року.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє EastFruit.
Зазначається, що головною причиною чергового подорожчання в цьому сегменті, на думку експертів, стало загальне скорочення пропозиції картоплі в місцевих господарствах. Експерти проєкту пояснюють, що багато українських виробників, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продажі картоплі ще в першій половині поточного сезону.
Водночас, представники оптових компаній скаржаться на відсутність необхідних обсягів якісної картоплі в місцевих господарствах. Фермери, своєю чергою, пов'язують проблеми якості картоплі з несприятливими погодними умовами в період збирання: тривалі дощі негативно позначилися не тільки на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості. Також, за словами виробників, посадковий матеріал, використовуваний 2023 року, був невисокої якості.
За даними EastFruit, відпускні ціни на картоплю в Україні станом на 3 січгя 2024 року вже в середньому в 3,9 раза вищі, ніж на початку січня минулого року. Разом з цим, багато гравців ринку впевнені, що вже найближчим часом темпи подорожчання цієї продукції помітно прискоряться, "підігріті" інформацією про можливу нестачу якісної картоплі на українському ринку.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні оптова ціна на картоплю у 2023 році зросла у 2,2 раза.
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