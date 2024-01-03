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USAID виділить 270 млн грн на програму з розвитку потужностей із доопрацювання, сушіння та зберігання зерна
17:04 03.01.2024 |
Програма USAID АГРО оголосила про старт грантової програми співфінансування на розвиток потужностей з доопрацювання, сушіння та зберігання зерна, на яку виділить до 270 млн грн, повідомила пресслужба донорської організації на фейсбук-сторінці.
"Через ускладнений експорт мікро-, малі та середні агровиробники (ММСП) в Україні потребують додаткових елеваторних потужностей для сушіння та зберігання зерна. (...) Проєкти збільшать обсяги та час зберігання зернових і технічних культур, що сприятиме стійкості бізнесу та покращуватиме продовольчу безпеку в Україні", - йдеться в повідомленні.
Згідно з програмою передбачено фінансову підтримку 10-15 проєктів співфінансування, з бюджетом від 18 до 36 млн грн кожен.
У USAID висловили сподівання, що програма допоможе 70 мікро-, малим і середнім підприємствам (ММСП) отримати послуги з доробки, сушіння та/або зберігання зерна. Буде збільшено щонайменше на 20 тисяч тонн на рік зберігання зерна та/або щонайменше на 50 тисяч тонн на рік послуг із сушіння зерна. Крім того, щонайменше 50% від загальної кількості наданих послуг із доробки, сушіння та/або зберігання зерна отримають ММСП, які мають в обробітку (оренді) землі площею менше ніж 500 га.
Очікується, що в грантовому конкурсі зможуть узяти участь українські підприємства, які надають українським фермерам послуги із сушіння, зберігання та доробки зернових і технічних культур.
Програма USAID АГРО заохочує заявки від українських компаній і підприємств, які надають послуги з доробки та зберігання сільськогосподарської продукції, володіють елеваторними потужностями, розробили або почали розробляти проєктну документацію, - зазначили в донорській організації.
Пріоритет в отриманні співфінансування буде надано переробним підприємствам, які готові будуть збільшити свої елеваторні потужності, а також претендентам, які зосередяться на впровадженні енергоефективних технологій.
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