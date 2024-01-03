Польський міністр: Хочемо допомогти Україні, але мусимо зберегти ембарго

Польща збереже заборону на ввезення зерна з України до розробки нових правил на рівні Європейського союзу. Про це міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський заявив у інтерв'ю телеканалу TVP Info.

"Ми хочемо допомогти Україні, але нам потрібні правила, пов'язані з квотами та перехідними періодами. Це переговори не лише між Польщею та Україною, а й за участі ЄС", - сказав Сєкєрський.

Міністр вважає, що Польща повинна зберігати ембарго доти, доки не будуть погоджені умови, які замінять його.

"Думаю, що хорошим рішенням буде запровадження ліцензування перевезень під час використання транзитних маршрутів за межами Польщі", - сказав він.

Сєкєрський розповів, що був на кордоні в Медиці й розмовляв із фермерами, які протестують. Однак для підготовки рішень потрібні законодавчі рішення, зазначив він.

"Чекаємо на згоду Євросоюзу на субсидування кукурудзи. Ми хочемо зберегти кредити під низькі відсотки. Ми також хочемо, щоб місцеві органи влади могли звільнити фермерів від підвищення сільськогосподарського податку, не втрачаючи при цьому гроші", - пояснив міністр.

Вранці 24 грудня Польща розблокувала рух вантажного транспорту в одному із пунктів пропуску на кордоні з Україною. Пункт пропуску в Медиці блокували не перевізники, а фермери з організації "Ошукане село".

23 грудня вона повідомила, що акцію припиняють на тиждень - до 2 чи 3 січня, а подальші кроки залежатимуть від отримання обіцяних субсидій на кукурудзу.

З 6 листопада у Польщі також блокуються прикордонні переходи в Дорогуську, Гребенному (Люблінське воєводство) та Корчовій (Підкарпатське воєводство). Там протестують перевізники з вимогою скасувати транспортний безвіз для України та повернути дозвільну систему на перевезення.

22 грудня делегація новопризначених польських урядовців прибула до Києва. Із Сєкєрським зустрівся український міністр сільського господарства Микола Сольський. Польський міністр підтвердив готовність обговорити питання, пов'язані зі спільними європейськими ринками.