Україна вже експортувала майже 18,4 мільйона тонн зернових та зернобобових

Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня по 2 січня 2024 року) експортувала 18,39 мільйона тонн зернових та зернобобових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що у поточному маркетинговому році Україна вже експортувала: 7,59 млн т пшениці, 1,07 млн т ячменю, 1 тис. т жита та 9,6 млн т кукурудзи.

Для порівняння з 1 липня по 2 січня 2022/2023 маркетинговому році Україна експортувала 22,76 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 8,41 млн т пшениці, 1,63 млн т ячменю, 12,5 тис. т жита та 12,64 млн т кукурудзи.

За перші 2 дні січня 2024 року Україна експортувала 1 тис. т пшениці. Торік за перші два дні січня Україна експортувала 15 тис. т кукурудзи.

У 2023/2024 маркетинговому році Україна експортувала 58,7 тис. т борошна (з 1 липня по 2 січня 2022/2023 маркетинговому році було експортовано 69 тис. т).

Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) майже 49 млн т зернових та зернобобових.