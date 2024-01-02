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АНАЛІТИКА

Кабмін виділить 1 мільярд на компенсації за придбання української сільгосптехніки

16:18 02.01.2024 |

Новини АПК

 

Кабінет міністрів у 2024 році передбачив 1 млрд грн на відновлення програми компенсацій вартості сільськогосподарської техніки українського виробництва.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Свого часу програма подвоїла частку вітчизняної сільгосптехніки на внутрішньому ринку та дозволила запустити виробництво нової техніки, яку раніше не випускали. Наша мета - надолужити ці темпи й сприяти тому, аби в Україні не лише виробляли вітчизняну сільгосптехніку, але й активно закуповували замість іноземних аналогів", - сказала Свириденко.

Як повідомили в Мінекономіки, за час дії урядової грантової програми для переробних підприємств, через портал "Дія" надійшло 3 086 заявок. Мінекономіки ухвалило 650 позитивних рішень.

За статистикою, серед переробних компаній, котрі подаються на гранти найпопулярнішими є такі види діяльності: виробництво харчових продуктів; оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння; виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання; виробництво меблів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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