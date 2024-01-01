В Україні середня закупівельна ціна молока зросла на 34 копійки - профільна асоціація

В Україні станом на 17 грудня 2023 року середньозважена закупівельна ціна трьох ґатунків молока-сировини зросла на 34 коп. - до 14,25 грн/кг без ПДВ, що на 2,4% більше у порівнянні з ціною станом на 25 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Зазначається, що середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 17 грудня склала 14,61 грн/кг без ПДВ, що на 31 коп. більше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 14 до 15 грн/кг без ПДВ. Нижня і верхня межі цінового діапазону зросли на 20 коп. за місяць.

Вищий ґатунок в середньому коштує 14,61 грн/кг без ПДВ. За останній місяць ціна на цей ґатунок виросла на 31 коп. Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 14 до 15 грн/кг без ПДВ. Нижня і верхня межі цінового діапазону зросли на 20 коп.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 13,54 грн/кг без ПДВ і збільшилась на 39 коп. порівняно до результатів попереднього моніторингу. Мінімальна ціна в господарствах склала 12,92 грн/кг і зросла на 12 коп. за місяць. Максимальна ціна на перший ґатунок склала 14,28 грн/кг, що на 78 коп. більше порівняно до результатів моніторингу 25 листопада.

Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі зауважує, що в грудні закупівельні ціни продовжили зростати порівняно до листопада на фоні обмежено пропозиції молока-сировини на внутрішньому ринку і досить активний попит з боку сироварів та виробників свіжої молочної продукції напередодні новорічних свят.

Промислові ферми на листопад-грудень 2023 відновили втрачену під час аномальної літньої спеки продуктивність і навіть продемонстрували зростання, однак саме через це молокопереробні підприємства не змогли належним чином підготуватися до осінньо-зимового періоду продажів, виробили менше біржових товарів, ніж зазвичай.

Обсяг і частка молока-сировини від домогосподарств продовжує стрімко скорочуватися, що також сприяє збереженню дефіциту сировини на ринку, який наразі не встигає компенсувати промисловий сектор.

На думку експерта, стримати подальше зростання цін на молоко-сировину може сповільнення замовлень з боку торгових мереж, оскільки активність на молочному ринку традиційно падає після святкування Різдва та Нового року. Подальше зростання цін на сири та свіжі молочні продукти на полицях супермаркетів може вплинути на сповільнення купівельної активності споживачів, які переважно мають обмежені фінансові ресурси в умовах війни і не бажають переплачувати в цілях економії.

Стабілізація цін на сировину можливі у разі зростання обсягів імпорту в Україну сирів, вершкового масла та вершків. В такому випадку склади заповнить імпортна молочна продукція, внутрішній ринок насититься, а попит на молоко-сировину з боку українських переробників стабілізуються.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у січні-листопаді 2023 року господарства усіх категорій виробили близько 6,821 млн т молока-сировини, що на 4,6% менше порівняно до минулорічного періоду.