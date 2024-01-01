В Україні картопля подоржчала на 18% - EastFruit

В Україні ціни на картоплю зросли до 14-18 грн/кг ($0,37-0,48/кг), що в середньому на 18% дорожче, ніж тижнем раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що зростання цін у цьому сегменті виробники аргументують одразу кількома причинами. Насамперед, підвищувальний ціновий тренд пов'язаний з помітним скороченням пропозиції некондиційної продукції, оскільки поставки з необладнаних складів впали до мінімуму. Водночас попит на якісну картоплю продовжує збільшуватися.

Крім цього, деякі великі господарства, як і раніше, стримують продажі якісної картоплі, розраховуючи на подальше зростання цін.

За даними EastFruit, станом на 27 грудня 2023 року вартість картоплі в Україні вже в середньому в 3,6 раза вища, ніж наприкінці грудня 2022 року. При цьому багато учасників ринку не прогнозують ослаблення торговельної активності в цьому сегменті найближчим часом.

Аналітики проєкту повідомляють, що багато фермерів заявляють про свій намір і далі переглядати ціни в бік підвищення. Своє рішення вони пояснюють активним попитом на якісну картоплю. Водночас пропозиція такої продукції на ринку дещо обмежена, оскільки деякі великі господарства, як і раніше, стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше подорожчання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні оптова ціна на картоплю за рік зросла у 2,2 раза.