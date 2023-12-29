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Україна вже експортувала майже 18 мільйонів тонн зернових
21:40 29.12.2023 |
Україна у 2023/2024 маркетинговому році - з 1 липня до 29 грудня 2023 року - експортувала 17,932 млн т зернових та зернобобових культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що станом на 29 грудня Україна у 2023/2024 МР вже експортувала: 7,368 млн т пшениці, 1,067 млн т ячменю, 1 тис. т жита та 9,356 млн т кукурудзи.
Для порівняння, з 1 липня по 30 грудня 2022/2023 МР Україна експортувала 22,613 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 8,382 млн т пшениці, 1,632 млн т ячменю, 12,5 тис. т жита та 12,523 млн т кукурудзи.
За 28 днів грудня 2023 року Україна експортувала 4,836 млн т зернових та зернобобових (за 30 днів грудня торік - 4,731 млн т), у тому числі: 1,459 млн т пшениці (у грудні торік 1,612 млн т), 193 тис. т ячменю (156 тис. т), 0,1 тис. т жита (1 тис. т) та 3,176 млн т кукурудзи (2,95 млн т).
У 2023/2024 МР Україна експортувала 58,2 тис. т борошна (з 1 липня по 30 грудня 2022/2023 МР було експортовано 68,3 тис. т).
Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році - з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року - майже 49 млн т зернових та зернобобових.
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