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АНАЛІТИКА

Україна вже експортувала майже 18 мільйонів тонн зернових

21:40 29.12.2023 |

Новини АПК

 

Україна у 2023/2024 маркетинговому році - з 1 липня до 29 грудня 2023 року - експортувала 17,932 млн т зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що станом на 29 грудня Україна у 2023/2024 МР вже експортувала: 7,368 млн т пшениці, 1,067 млн т ячменю, 1 тис. т жита та 9,356 млн т кукурудзи.

Для порівняння, з 1 липня по 30 грудня 2022/2023 МР Україна експортувала 22,613 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 8,382 млн т пшениці, 1,632 млн т ячменю, 12,5 тис. т жита та 12,523 млн т кукурудзи.

За 28 днів грудня 2023 року Україна експортувала 4,836 млн т зернових та зернобобових (за 30 днів грудня торік - 4,731 млн т), у тому числі: 1,459 млн т пшениці (у грудні торік 1,612 млн т), 193 тис. т ячменю (156 тис. т), 0,1 тис. т жита (1 тис. т) та 3,176 млн т кукурудзи (2,95 млн т).

У 2023/2024 МР Україна експортувала 58,2 тис. т борошна (з 1 липня по 30 грудня 2022/2023 МР було експортовано 68,3 тис. т).

Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році - з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року - майже 49 млн т зернових та зернобобових.
 

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