Українські аграрії зібрали 79,2 млн тонн урожаю-2023 - Мінагрополітики

В Україні станом на кінець грудня намолочено 79,2 млн тонн урожаю-2023, з яких 58,392 млн тонн зернових культур, 20,764 млн тонн олійних.

Як повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства, збір зернових і зернобобових культур проведено на площі 10542 тис. га за врожайності 55,4 ц/га.

Порівняно з даними на цю саму дату рік тому сумарний урожай вищий на 23,6%, або 15,02 млн тонн, зокрема зернових - на 19,7%, або 9,59 млн тонн, олійних - на 18,5%, або 3,26 млн тонн. Водночас слід враховувати, що цього року до теперішнього часу кукурудзу зібрано з 86% площ, тоді як рік тому - з 78%.

За інформацією Мінагрополітики, урожайність основних сільгоспкультур 2023 року становила: пшениці - 47,9 ц/га порівняно з 40,5 ц/га роком раніше, ячменю - 39,3 ц/га (34,7 ц/га), кукурудзи - 78,1 ц/га (64,6 ц/га), гороху - 25,9 ц/га (22,8 ц/га), гречки - 14,8 ц/га (13,7 ц/га), проса - 22,7 ц/га (22,8 ц/га), соняшнику - 23,9 ц/га (21,7 ц/га), сої - 26,5 ц/га (24,3 ц/га), ріпаку - 28,7 ц/га (28,6 ц/га).

Крім того, зібрано 11,879 млн тонн цукрових буряків з 249,1 тис. га. І хоча врожайність його цього року, на відміну від зернових та олійних, нижча, ніж торік, - 477 ц/га порівняно з 501 ц/га, завдяки розширенню площ на 38,3% врожай вищий за минулорічний на 31,9% і становить 11,879 млн тонн солодких коренів.

Як повідомлялося, посіви озимої пшениці цього сезону становили 4166 тис. га (-834 тис. га до попереднього), озимого ячменю - 536 тис. га (-255 тис. га), ріпаку - 1374 тис. га (+110 тис. га).

Згідно з новопокращеним прогнозом Мінагрополітики, у 2023 році аграрії зможуть зібрати 81,3 млн тонн зернових та олійних культур, з яких зернових - 59,7 млн тонн та олійних - 21,6 млн тонн.

